La entidad necesita médicos especialistas

Ante la necesidad de ampliar la disponibilidad de médicos especialistas en Chiapas, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) fortalece su papel como institución de referencia en el sureste del país, no solo por la atención de alta especialidad que brinda a la población infantil, sino por su contribución a la formación de nuevos profesionales de la salud.

El director del HEP, Rafael Heberto Guillén Villatoro, destacó que la formación de especialistas constituye una estrategia fundamental para atender el rezago histórico de recursos humanos en salud en la entidad, particularmente en aquellas disciplinas donde la disponibilidad de profesionales resulta insuficiente.

Convocatoria

Al respecto, Lucero González Alamías, profesora titular de la Especialidad en Pediatría, informó que se encuentra abierta la convocatoria para ingresar a este programa de residencia médica, que cuenta con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregó que esta formación representa una importante oportunidad de desarrollo profesional, ya que, además de adquirir experiencia clínica en un hospital de alta especialidad, los egresados cuentan con perspectivas favorables de incorporación laboral a unidades médicas del IMSS-Bienestar, contribuyendo así al fortalecimiento de los servicios de salud en Chiapas.

Por su parte, Guillén Villatoro explicó que el hospital también impulsa la formación de especialistas en otras disciplinas, entre ellas, Anestesiología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Oncología Pediátrica, Neonatología, Pediatría del Desarrollo y Neuropsiquiatría Infantil, todas ellas también avaladas por la UNAM.

Panorama

Estas acciones permitirán que a mediano plazo, alrededor de 50 nuevos especialistas concluyan su formación y estén en posibilidades de incorporarse a los servicios de salud.

Subrayó la importancia de fortalecer áreas con una disponibilidad particularmente limitada de profesionales, como Pediatría del Desarrollo, especialidad en la que actualmente se cuenta con apenas dos médicos en la entidad, lo que refleja la necesidad de ampliar las oportunidades de formación y atención.

En materia de infraestructura y equipamiento, el director destacó que el HEP continúa avanzando en la modernización de sus servicios, particularmente con el proyecto de instalación de un nuevo equipo de resonancia magnética, cuya gestión se ha desarrollado con la participación del IMSS-Bienestar.

Reconocen respaldo

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar para llevar a cabo las adecuaciones de infraestructura necesarias para la instalación de este equipo de tecnología avanzada, que permitirá sustituir al anterior, y fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital.

En este contexto, destacó la reciente visita del Secretario de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien realizó un recorrido por las instalaciones para conocer los avances de los trabajos de adecuación del espacio destinado al nuevo resonador magnético.

Finalmente, reiteró que el HEP mantiene su compromiso con la atención médica especializada, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, como ejes fundamentales para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad para la niñez chiapaneca.