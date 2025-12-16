La entidad redujo casi 80 % la superficie siniestrada: PC

Después de ocupar los primeros lugares con números negativos en hectáreas quemadas, en un año de trabajo Chiapas redujo casi un 80 % la superficie siniestrada por incendios forestales, destacó en su comparecencia ante el Congreso Local el secretario de Protección Civil Estatal, Mauricio Cordero Rodríguez,

La entidad, dijo, pasó de un segundo a un doceavo lugar respecto de lo que se quemaba. Es decir, se bajó de 185 mil hectáreas afectadas en 2024 a 38 mil en 2025.

El logro, resaltó, se debe a la coordinación de diversas instituciones de medio ambiente y también de seguridad. A eso se sumó el fortalecimiento de la capacidad operativa con el aumento del número de combatientes de 80 a 250 personas.

Explicó que en este año iniciaron las acciones preventivas desde el mes de noviembre, principalmente en los 15 municipios con mayores incidencias respecto a la expansión del fuego.

Más acciones

En Chiapas son los fenómenos hidrometeorológicos la principal causa de daños en la población. Para eso se pusieron en marcha más de tres mil 800 acciones.

Los trabajos consistieron en limpieza y desazolve de ríos, arroyos, afluentes y hasta alcantarillas. Se le suman los 516 refugios temporales que se habilitaron por las precipitaciones.

Todas estas labores, enfatizó Cordero Rodríguez, permiten una mejor preparación ante el impacto de lluvias, fenómenos tropicales o frente fríos.

También, agregó, se tienen estaciones meteorológicas que recaban información en tiempo real en diversas zonas, esto permite a las comunidades y autoridades tomar medidas preventivas.

Limpieza y señalización

Adicional al trabajo, el secretario de Protección Civil comentó que se ha limpiado el Cañón del Sumidero para reducir riesgos de desbordamientos en temporada de lluvias, y se levantaron 10 mil 11 metros cúbicos de desechos.