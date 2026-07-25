La entidad registra más feminicidios que en el 2025

En lo que va del año, Chiapas registra 25 feminicidios, cuatro casos más que en el mismo periodo de 2025. La zona Costa y el Soconusco figuran entre los focos rojos por el aumento de la violencia de género y la violencia familiar.

El caso de Yoali Magali, una joven de 28 años cuyo cuerpo fue localizado en la carretera Ciudad Hidalgo-Ejido Rayón, se convirtió en el feminicidio número 25 del año y el cuarto en lo que va de julio.

Datos de la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indicaron que la violencia extrema con la que se cometen estos actos no ha cesado, y lamentaron que las acciones de prevención no han sido suficientes, “pues se continúa arrebatando vidas en la entidad”.

FGE

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la zona Costa se encuentra entre los focos rojos por el alto índice de violencia de género. En los diversos municipios que comprende esta región de Chiapas se han registrado cinco feminicidios, cifra que calificó como lamentable.

Llaven Abarca explicó que, del total de los 25 casos registrados en el estado, la mayoría está relacionada con el consumo de alcohol y drogas, sustancias que detonan la comisión de este tipo de crímenes cargados de violencia extrema.

Asimismo, se indicó que en el Soconusco, a pesar de haberse reducido la incidencia general hasta en un 23 % respecto a 2025, la violencia familiar aumentó un 70 %.

El fiscal explicó que este tipo de violencia dentro de los hogares podría derivar en la privación de la vida de alguna persona, ya que previo a ello hay un contexto de golpes, heridas o fracturas que lastiman a la mujer.

También dijo que, dentro del segundo eje de seguridad anunciado días atrás por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, está incluido el combate a las agresiones sexuales contra niñas y niños. Detalló que Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes.

Finalmente, incluyó al suicidio como otra de las conductas a atender, debido a que han aumentado los casos de personas que atentan contra su vida, lo que corresponde a un tema de salud mental.