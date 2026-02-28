La entidad rompe nuevo Récord Guinnes

De nueva cuenta Chiapas se puso en la órbita internacional al romper un nuevo Récord Guinnes tras lograr la imagen más grande de una playera formada por personas con una asistencia de 4 mil 757 personas en el estadio Victor Manuel Reyna.

Previo al anuncio oficial, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de diversas autoridades de su gabinete y participantes, realizaron un enlace virtual con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum desde Mazatlán, Sinaloa.

Ahí se informó que esta marca forma parte la promoción turística impulsada por el gobierno federal la cual contempla dos actividades más con la clase de futbol más grande en Ciudad de México y el mural más grande en Baja California Sur en el marco de la realización del Mundial de Futbol el cual el país será sede de algunos partidos.

Por su parte el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, celebró que Chiapas haya sido sede del primer evento oficial de cara a la justa mundialista, sobre la asistencia dijo que se estimaban 4 mil 998 personas, sin embargo las 4 mil 757 bastaron para romper una nueva marca mundial.

Sobre el monto que se destinó para llevar a cabo este evento fue menor a un millón de pesos, recurso destinado por Sectur Federal, mientras que la parte estatal apoyó con el tema de logístico y de organización.

Evento

Desde las 7 de la mañana cientos de personas, en su mayoría estudiantes, formaron largas filas en el estacionamiento del estadio para ingresar y ser parte de este récord, también se unieron pobladores de distintas colonias de la capital tuxtleca.

Una vez dentro del recinto, el equipo de logística comenzó con el acomodo de las personas, el desfile de playeras y gorras de color verde, blanco y rojo, simulando la bandera nacional, comenzó a adelantar lo que sería la formación de la playera.

El sol que caía a plomo no fue un impedimento para que las personas se desanimaran, las emociones más vibrantes fueron durante el enlace con la Presidenta y tras el anuncio oficial de la marca impuesta, algunos celebraron brincando incluso bailando con la música que ambientaba el estadio.