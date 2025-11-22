La entidad, sede de exposición de ganado

Chiapas espera la participación de más de mil 900 cabezas de ganado en dos exposiciones consecutivas, estos eventos recibirán a criadores de distintos estados de la República Mexicana, así lo anunció Alfredo Daryán, presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras de Chiapas.

Las actividades que forman parte de la Feria Chiapas iniciarán con la Exposición Nacional de Ganado Cebú el próximo 28 de noviembre, la cual ya cuenta con más de 900 animales inscritos.

Posteriormente se llevará a cabo la Exposición Regional tradicional que supera las mil participaciones registradas.

D’Argence destacó que se espera la visita de criadores de estados como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y la península de Yucatán, lo que generará una importante afluencia del turismo ganadero.

El presidente de la asociación explicó que este tipo de eventos genera una importante derrama económica, tan solo en la exposición regional de las mil cabezas de ganado, dijo que en promedio cada una puede tener un precio aproximado a los 60 mil pesos, lo que refleja el importante movimiento comercial que se espera.