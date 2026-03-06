La entidad tiene un nuevo rostro en seguridad: Colegio de Notarios

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, presentó ante notarios y notarias de la región Costa el libro “Chiapas en el camino de la paz”, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En su intervención, Aparicio Avendaño agradeció el recibimiento del presidente del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas, Neftalí del Toro Guzmán, e integrantes, para dar a conocer este documento de reflexión y análisis del proceso de construcción de la paz en la Nueva ERA.

Labor de proximidad

“El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar nos ha instruido reunirnos con los diferentes sectores de la sociedad, es una labor de proximidad, pero sobre todo de fortalecer la confianza, porque hoy la seguridad en Chiapas se construye con compromiso de las instituciones y con la participación de la ciudadanía”, declaró.

Por su parte, las y los integrantes del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas reconocieron que hoy el estado tiene nuevo rostro en materia de seguridad, destacando que en la actualidad hay autoridad y se sumaron al llamado de trabajar en unidad.