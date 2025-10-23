La escuela te extraña no es algo nuevo en Chiapas

El magisterio chiapaneco se pronunció de manera enérgica ante el reciente anuncio del programa La escuela te extraña, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), señalan que la medida que busca atender la deserción escolar está desfasada, ya que no toma en cuenta la realidad de los docentes y alumnos en Chiapas y presumiblemente desconoce que estas acciones ya la practican los docentes.

En entrevista el secretario de organización de la Sección 7 de Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Orduña, dio a conocer que el programa es una medida burocrática que busca normar algo que los docentes ya hacen de manera cotidiana.

No es una propuesta nueva

Dijo esto no es nuevo, ya que los maestros en Chiapas ya realizan este tipo de acciones desde hace mucho tiempo, cuya labor se emprende en el mes de febrero de cada año, cuando inicia el periodo de preinscripciones en el nivel básico.

“No es algo nuevo que nosotros tengamos, ni porque la autoridad lo diga o es una iniciativa que nosotros desconozcamos, por ello, consideramos que este programa está desfasado y esto se debe a que la SEP desconoce el trabajo que el maestro realiza en campo”, abundó.

Criticó la falta de conocimiento del trabajo docente por parte de la Secretaría de Educación Pública, quienes más allá de programas requieren herramientas y materiales didácticos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Destacó que la deserción escolar es un problema complejo que requiere de una atención integral y no de medidas burocráticas, ya que, en Chiapas, la principal razón por la que los niños abandonan sus estudios es por problemas económicos.