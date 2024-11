La espera desespera a migrantes

Un alto porcentaje de los migrantes varados en la frontera sur que mantienen la intención de continuar su recorrido hacia los Estados Unidos, sienten que es demasiada la espera tras realizar el llamado trámite CBP One.

Lo anterior quedó establecido durante un sondeo en el parque central Miguel Hidalgo y Bicentenario, en Tapachula, pues hay algunos aspirantes a cruzar el río Bravo que llevan entre dos y tres meses de espera de la autorización de autoridades norteamericanas.

El tiempo apremia

Los extranjeros de distintas nacionalidades señalan que no hubo dificultad para realizar el trámite del CBP One, pero afirman que el tiempo es un factor en contra por la situación política que se vive en el vecino país del norte, además, la espera es larga y lenta.

José de Casas, migrante originario de Venezuela, expuso que llegó a Tapachula en el mes de octubre y de inmediato realizó el registro para la cita del CBP One en el que no tuvo mayores problemas, sin embargo, desde ese momento ha estado esperando respuesta, la cual no llega.

Dijo que el problema es que el sistema acá en Tapachula está saturado, ya que son cientos de personas que han llegado en los últimos meses con la esperanza de lograr una cita en la plataforma, lo que ha provocado una lentitud en el proceso.

“Llevo más de un mes esperando respuesta del CBP One, y a la fecha no llega, ya me desesperé porque estoy acá sin plata, lo poco que traía ya se me está acabando y no puedo salir de acá de Tapachula”, abundó.

Situación insostenible

Adrián, otro extranjero que prefirió no proporcionar sus apellidos, contó que la situación en Tapachula es insostenible, ya que los trámites digitales en esta ciudad están colapsados, no hay empleo, y los alquileres se han vuelto muy costosos.

“Ya estoy desesperado, y quedarse en la ciudad ya no es una opción viable debido al alto costo de vida, por ello, hemos decidido dirigirnos en caravana a la Ciudad de México para intentar continuar el trámite de regularización allá, ya que el sistema en Tapachula está saturado”, sostuvo.