La estructura desaparece lenguas: Ruperta Bautista

Ruperta Bautista, antropóloga, educadora, escritora, poeta, actriz y traductora tsotsil-español, consideró que existe una estructura que desaparece las lenguas, la cual parte de una imposición de la cultura sobre otras culturas y sobre las lenguas originarias.

Bautista, también ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) otorgado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, expresó su sentir a la Organización de las Naciones Unidas en su oficina en México sobre el Día Internacional de la Lengua Materna celebrado este 21 de febrero.

Lengua Materna

La chiapaneca insistió en el respeto constante hacia la lengua materna, ya que no hay razón para impedir que consciente o inconscientemente se prohíba su uso.

Al mismo tiempo, aconsejó leer y escuchar poesía, ensayos, teatro y otro tipo de textos y audios en lenguas originarias. E invitó a las niñas y niños de pueblos originarios cuya lengua materna no es respetada, a seguir adelante a pesar de las adversidades: “Si alguien te ofende por tu lengua no te detengas en lo que quieres hacer. Es muy difícil, muy complejo y muy doloroso, pero no te detengas. Todo es posible si quieres hacerlo. Que esto no sea una limitación sino lo contrario, que sea el impulso para que hagas lo que quieras. Puedes ser artista, científico, médico, lo que quieras ser. Sí se puede”, expresó a ONU.

Cuestionamiento

También pidió informarse, hacer a un lado los miedos y cuestionar su propia educación para quienes no respetan el multilingüismo y las lenguas de los pueblos originarios.

“Revisen por qué se sienten así y por qué piensan así. ¿Qué los hace sentirse superiores?”, dijo.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el mundo existen ocho mil 324 lenguas, de las cuales alrededor de siete mil siguen en uso y sólo mil 400 son reconocidas legalmente. Se calcula que cada dos semanas desaparece una lengua, lo que elimina todo un patrimonio cultural e intelectual.

Trayectoria

Ruperta Bautista es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Ha hecho diplomados en Creación Literaria por la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México en Chiapas y en Derechos y Cultura Indígenas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas-Sureste. Es miembro del grupo de teatro maya Performance en San Cristóbal de Las Casas.

En octubre de 2017 realizó una estancia literaria en el Colegio de San Benedicto de la Universidad San José de Minnesota, Estados Unidos.