La expansión urbana amenaza áreas naturales

El crecimiento de la periferia urbana de Tuxtla Gutiérrez, particularmente hacia las zonas altas y áreas de amortiguamiento de espacios naturales, está generando una presión sobre los ecosistemas y aumentando la vulnerabilidad de la población ante inundaciones, advirtió Yliana Mérida Martínez, docente investigadora.

Problemática

La especialista señaló que uno de los principales problemas de las ciudades latinoamericanas es la falta de planeación y control del crecimiento territorial, situación que en Tuxtla se refleja en la ocupación de zonas que deberían conservar su cobertura vegetal y funcionar como áreas de protección ambiental.

En ese sentido alertó sobre el avance de los asentamientos humanos hacia el área de amortiguamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde advirtió que la expansión podría acercarse cada vez más a las zonas núcleo de conservación.

Explicó que la pérdida de vegetación modifica el comportamiento natural del agua, debido a que los suelos dejan de absorberla y favorecen el escurrimiento hacia las partes bajas de la ciudad.

A esto se suma el arrastre de tierra, piedras, ramas y otros materiales, que incrementan la fuerza y los efectos de las corrientes durante las lluvias.

Expansión

La investigadora también relacionó este fenómeno con el aumento de los puntos de inundación en distintos sectores de Tuxtla, al señalar que anteriormente estos eventos se concentraban en zonas identificadas, pero ahora se presentan en más áreas de la capital y con intervalos cada vez menores.

Otro de los efectos de la expansión urbana, explicó, es la disminución de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos.

Al perderse la cobertura forestal, el agua de lluvia se infiltra menos en el suelo, lo que repercute en la disponibilidad del recurso y obliga a realizar excavaciones cada vez más profundas para acceder al agua subterránea.

Señaló que estas problemáticas también están relacionadas con la falta de instrumentos de planeación urbana actualizados, pues sin ellos resulta más complicado regular los usos de suelo, identificar zonas de riesgo y establecer límites al crecimiento de los asentamientos.

Añadió que las periferias enfrentan una doble problemática: por un lado, la ocupación de terrenos con restricciones ambientales o de riesgo y, por otro, la presencia de colonias con altos grados de marginación, rezago social y carencias de infraestructura y servicios.

Ante este panorama, planteó la necesidad de cambiar la manera en que se planifican las ciudades, dejando atrás una visión centrada únicamente en obras de concreto para incorporar soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de la vegetación, la protección de ríos y arroyos y el fortalecimiento de la infraestructura verde y azul.