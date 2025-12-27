La Fábrica, una alternativa de turismo ambiental

A 40 minutos de Tuxtla Gutierrez se ubica La Fábrica, un espacio natural que alberga tres cascadas, lagos, una cueva menor, área de senderismo, kayaks y un encierro con animales.

Es una apuesta privada dentro de un espacio natural con un clima fresco, cabañas y habitaciones dentro de los límites de Coita con Ocuilapa, a unos metros de la primera caseta de cobro de la Autopista Ocozocoautla-Las Choapas, dentro del ejido El Paraíso, atendido por habitantes de la región.

Un paraíso

El agua fresca invita al nado mientras el murmullo de las cascadas procura momentos de relajamiento.

A corta distancia jabalíes, patos, búfalos y avestruces completan el ambiente.

Así pues, este espacio natural representa una nueva alternativa para el turismo ambiental en Chiapas dentro de la zona Metropolitana.