La Feria Chiapas cambia de nombre

La Feria Chiapas, la más grande del estado, cambia de denominación este año para fusionarse con el Festival El Mequé, la gran fiesta de las culturas, y dar paso a la Fiesta Chiapas El Mequé; el objetivo es potencializar la proyección de esta festividad que promueve ante el mundo la identidad cultural de cada municipio.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén, destacó que El Mequé representa los orígenes culturales del estado, la identidad cultural y social, resalta la gastronomía y elementos importantes de cada municipio.

Objetivo

Con esta fusión se busca que sea una festividad de mayor arraigo cultural, que sea el evento más representativo de Chiapas para difundir y promover la cultura de cada municipio, a nivel local, nacional e internacional y así poder atraer más turismo y economía, para varios sectores productivos.

“El Mequé enmarca la chiapanequidad, un concepto que ha promovido el gobernador Eduardo Ramírez, representa a todos y todas las chiapanecas… la fusión va enriquecer esta fiesta cultural, para mostrar lo mejor de Chiapas”.

Reiteró que la idea es que los asistentes conozcan la identidad de todos los chiapanecos, por eso se mantendrá la promoción de la mixología, los destilados, textiles, gastronomía.

Logística

Empezará en noviembre en diferentes municipios para concluir en Tuxtla Gutiérrez, con un magno evento representativo de cada municipio. Así los visitantes podrán disfrutar de los juegos mecánicos y conciertos, pero también una fiesta cultural.

Se dio a conocer que gestionarán la habilitación de una ruta directa de transporte público, del parque Bicentenario hacia el recinto ferial para que las personas puedan moverse fácilmente a disfrutar de todos los eventos.

Gerardo Toledo, presidente patronato de la Feria Chiapas, comentó que las fechas y las sedes de cada evento se darán a conocer en los próximos días, pero en general se realizarán del 27 de noviembre al 13 de diciembre.