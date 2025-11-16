La fiesta promueve emprendimientos familiares

Emprender suele ser más difícil para las mujeres, por la falta de acceso a financiamiento, los prejuicios de género y la dificultad para equilibrar el trabajo y la vida familiar, pero Kristel, originaria de Comitán, ha levantado su negocio con la ayuda de su familia; este 2025 recibió la invitación para participar en el Festival El Mequé.

Kristel González decidió comenzar su propio negocio en 2016, produciendo la crema de licor Xanath de las Flores.

Este producto lo hacen en Comitán y en La Trinitaria de forma artesanal, ya que de ahí es originario su esposo.

Algo peculiar es que el producto es elaborado solo por mujeres; su base es láctea y agave, una fusión que se debe mezclar con mucho cuidado y el lácteo suele cortarse si lo ven algunas personas, principalmente hombres, quizá sea una creencia o no, pero prefieren ser muy cuidadosos. Ha sido un camino complicado, buscando posicionar su negocio. El festival de los Destilados a los Fermentos realizado recientemente en Comitán, fue el primer evento en el que participan para dar a conocer su producto.