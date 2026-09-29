La FIL 2026 reunirá a destacados escritores

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro (FIL), que se realizará del 19 al 23 de octubre con la participación de casas editoriales nacionales e internacionales, autores, académicos y diversas actividades culturales.

Considerada uno de los principales escaparates de las letras en el sureste del país, la XIII FIL Unach 2026 ofrecerá presentaciones de libros, conferencias, talleres, muestras culturales y un pabellón infantil.

El encuentro, que tendrá como invitada de honor a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, tendrá como sede principal al Campus I de la Unach, aunque también se desarrollarán actividades en Comitán de de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Durante la presentación ante medios de comunicación, realizada en la Sala de Rectores de la Librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco”, el rector Oswaldo Chacón Rojas, destacó que este encuentro se ha convertido en una tradición arraigada que no solamente visibiliza a la Unach, sino también a Chiapas, mediante la difusión de la cultura y de los aportes teóricos de la comunidad universitaria.

Sede

En el marco de esta edición, la universidad será sede del Segundo Encuentro Iberoamericano de Editores Académicos, en el que participarán responsables de las áreas editoriales de distintas universidades de Iberoamérica.

Asimismo, Chacón Rojas dio a conocer la participación del reconocido escritor cubano Leonardo Padura y del ganador del Premio Alfaguara, David Toscana.

En este contexto, Chacón Rojas informó que también estarán presentes la filósofa española Adela Cortina y el científico chiapaneco Carlos Coello Coello, integrante de El Colegio Nacional.

Además, se rendirá homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines y se entregará un reconocimiento a Raúl Padilla López, creador, artífice y promotor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.