La FIL, escaparate de la ciencia chiapaneca

La titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), María Eugenia Culebro, señaló que la Feria Internacional del Libro (FIL) es una oportunidad para que la comunidad universitaria conozca las grandes investigaciones que se tienen en la entidad.

Explicó que se cuenta con diversas investigaciones y creadores de nivel mundial, por la profundidad de sus temas como por la pertinencia con la comunidad, destacando, por ejemplo, monitoreo climático, ingeniería sustentable, modelos de reducción del cambio climático, entre otros.

Dijo que su presentación en la feria permite que los investigadores tengan un impulso permanente a sus proyectos, pero sobre todo, las sociedades pueden conocerlos y aprovecharlos.

Asimismo, dijo que la presencia de escritores y creadores de España, Guatemala y México evidencian la relevancia de esta feria.

Por ello exhorta a la ciudadanía a visitarla, pues tiene una amplia convocatoria como eventos diversos para ofrecer a la comunidad.