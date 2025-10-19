La flor de cempasúchil ya está lista

Productores de plantas de ornato del municipio de Berriozábal, Chiapas, han reportado buenas ventas de la flor de cempasúchil, previo al Día de Muertos.

Buen momento

El buen momento incluso los ha hecho reconsiderar un incremento en su producción para el próximo año, aunque consideran que este negocio carece de apoyos.

Pobladores de las colonias Vista Hermosa y Amendú, municipio de Berriozábal, apuestan todo a la llamada flor de muerto, la cual es muy demandada en esta temporada. Los comerciantes y compradores han anticipado las ventas de este elemento clave para la elaboración de los altares.

El costo se ha elevado

Los productores de estas comunidades que son la mayoría, han expresado que, buena parte del incremento en el costo de esta flor, es derivado del mantenimiento como el riego que realizan en tres ocasiones en el día, además de los depósitos plásticos que deben cambiar a medida del crecimiento del cempasúchil.

“Me dedico a cultivar, ahora estamos cultivando cempasúchil, nos lleva máximo sesenta días para sacarlo a venta, producimos en esta ocasión cerca de cuatro mil plantas, aquí muchas familias se dedican a eso, cuidamos del sol la planta además de regarla.