La fotografía bajo acoso de la IA

“La fotografía no sólo está bajo acoso de la Inteligencia Artificial (IA), también de la tecnología y de los usos y costumbres de las miradas educadas o reeducadas en un sistema dominado por las redes sociales”, afirmó el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un mensaje leído al iniciar la noche del pasado martes en San Cristóbal, el llamado Semillero Las artes bajo acoso (danza, cine y teatro), dijo que “una fotografía requiere una mirada atenta y detallada, pero la cultura visual privilegia la velocidad y la cantidad: Ver más y más rápido”.

“Y ni hablar de las miradas escépticas en galerías y consejos de redacción de periódicos y revistas”, al tiempo de señalar que “ahora con la IA ni siquiera necesitas la foto, basta con montar las imágenes a tu gusto”.

Arte difícil

Marcos manifestó que “la fotografía en todas sus variantes es una de las artes más difíciles en su práctica, no sólo en su difusión”.

Expresó que “podrán cambiar los lentes, pero nunca la mirada, hubiera dicho el finado subMarcos al constatar esas amenazas a un arte silenciado. Así como ese fotógrafo es incapaz de renunciar a su mirada, así cada arte que se mira a sí mismo y mira la realidad o el mundo, como quieran llamarle, a los que se encuentran fuera de cada uno de ustedes. Y esa mirada hacia adentro y hacia afuera es irrenunciable”.

Agregó que “podrá venderse esa mirada o meterla al mercado en algún nicho. Incluso podrá callarse, como ese otro fotógrafo compañero que tenía la foto del finado subMarcos, cuando hace 20 años lo derribó un caballo en una de las estaciones de la llamada Otra Campaña”.

Recordó que “él decidió que esa imagen no reflejaba lo que eran la Sexta y la Otra Campaña y que sería usada para denostar al movimiento, al que no se subordinaba al lopezobradorismo entonces famoso, 20 años antes de que la soberanía nacional se definiera por una visa norteamericana”.