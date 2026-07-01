La gente tiene la última palabra: Carlos Morales

Carlos Morales Vázquez no tiene empacho en mostrar sus pasiones: el deporte en varias facetas, el cuidado ambiental, Tuxtla Gutiérrez y la política.

Siempre fui de izquierda, incluso cuando estuve en el PRI, dice en una plática para Cuarto Poder en la cual recomienda cuidar “su comportamiento y tener decencia” a quienes se precian de pertenecer a Morena, el cual, considera, no ha perdido el rumbo.

Elogia el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo porque ha devuelto la dignidad al gobierno con la defensa de la soberanía y destaca el trato institucional que ha tenido desde su encargo como delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Vuelve a alzar la mano para participar en la encuesta que le convertiría en defensor de la Cuarta Transformación en la capital chiapaneca.

Respetando los tiempos electorales, considera que tiene el derecho y experiencia para un tercer mandato en Tuxtla Gutiérrez, donde, cree, hay temas cruciales por resolver: el agua y el alcantarillado.

La Conafor

En una conversación realizada en TVO de Cuarto Poder, Carlos Morales, quien fue priista, perredista y ahora morenista, presume que le gusta el deporte. Ha practicado box, trota en el parque Fundamat, hace un poco de pesas y monta en bicicleta, de preferencia en carretera.

¿Qué hace la Conafor?

La instancia tiene como propósito crear una cultura de aprovechamiento y cuidado de nuestros bosques.

“Voy a reducirlos para que sean entendibles: restauración, que tiene que ver con reforestación y cuidado de cuencas. Tenemos un programa de cuidados ambientales que tiene como propósito que la gente plante árboles y pueda aprovecharlos en el futuro como madera. Son 130 millones de pesos por año, los cuales van a comunidades que cuidan los bosques”.

En conjunto con el Gobierno del Estado que encabeza Eduardo Ramírez, se ha trabajado para decretar 10 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales que abarcan unas 12 mil hectáreas.

“En total, a cerca de 23 mil hectáreas se les están haciendo pagos por servicios ambientales.”

Eduardo Ramírez

¿Cómo es la relación suya, desde la Conafor, con el gobierno de Eduardo Ramírez?

Ha sido institucionalmente muy buena. Hemos tenido una colaboración del Gobierno del Estado muy buena, en particular de la secretaria del Medio Ambiente, Malena Torres, obviamente instruida por el gobernador, quien nos ha convocado a coordinarnos, sobre todo en el tema de los incendios forestales.

Carlos Morales, el único político que ha gobernado dos veces seguidas a Tuxtla Gutiérrez, resalta el trabajo en microcuencas que viene haciendo la autoridad estatal, que “empata muy bien con el trabajo de la Conafor”.

Claudia Sheinbaum

¿Y cómo es la relación suya con Claudia Sheinbaum?

“Me tocó apoyarla cuando estaba en campaña. Me tocó a mí atenderla porque el anterior gobierno se sesgó hacia otro aspirante”, indica Carlos Morales, quien asegura que está en un cargo que le gusta porque impulsa la protección del ambiente.

“Mi relación es buena con la presidenta”, agrega el exmunícipe tuxtleco y precisa que a la hoy mandataria la conoció dos años antes de que fuera candidata, y no desde los tiempos del PRD, como se podría pensar.

“Tuvimos una relación de trabajo, primero; luego se vino la relación política cuando ella aspiraba a la Presidencia y hoy soy su colaborador de manera indirecta”.

¿Cuáles son los sellos del gobierno de Claudia Sheinbaum?

Me gusta mucho el tema de la defensa de la soberanía; creo que tenemos que marcar una línea de distancia para que México siga siendo un país soberano e independiente.

“Esa es una línea en la que considero que hay que reconocer mucho a la presidenta. Reconozco mucho su ecuanimidad para gobernar; ha sido muy prudente, ha sabido manejar muy bien los temas internacionales, a pesar de vaivenes como la economía”.

“La presidenta ha sabido dignificar la tarea institucional del gobierno de México y, en el interior, ha estado teniendo un trabajo de mucha cercanía. Creo no nos equivocamos los mexicanos en elegirla”, remata, tras recordar la intensa gira de tres días que apenas realizó la exjefa de gobierno de Ciudad de México.

Alza la mano

“Tengo derecho, son mis derechos políticos, tengo vocación”, responde Carlos Morales cuando se le plantea si se mantiene firme en la intención de ser, primero coordinador de la 4T en Tuxtla y luego, respetando los tiempos, yendo por un tercer mandato en la capital chiapaneca.

“Di resultados cuando estuve, tuve una ciudad limpia, alumbramos bien la ciudad, ejercimos muchos recursos en obra pública, en drenaje, vialidades, impulsamos el deporte con 76 domos”, afirma, además de señalar que, de volver a gobernar la capital, pediría dos cosas al gobierno de Claudia Sheinbaum: agua y alcantarillado.

¿Qué haría distinto Carlos Morales?

Hay muchas cosas que hacer, aprendí. Quedaron pendientes otras que siento que se están diluyendo.

“Tenemos que hacer una gestión ante la Presidencia de la República para que se atienda el sistema de agua potable. Yo eso es lo que le pediría a la presidenta, que volteara a ver a Tuxtla Gutiérrez porque dentro de algunos años esta crisis que hoy estamos teniendo de agua se va a multiplicar”.

Nuevo proyecto

¿Con qué espinitas se quedó de sus dos trienios?

El agua potable, que es inversión federal, y los drenes fluviales, pero hay cosas que se pueden hacer y rescatar, y procurar la participación ciudadana.

En la recta final de la conversación, Carlos Morales deja un mensaje a los que ahora se dicen miembros de Morena, partiendo de la “derechización” que se observa en Latinoamérica.

“Si seguimos comportándonos de manera menos estridente, porque hay compañeros que perdieron el rumbo. Si nos seguimos comportando bien, haciendo trabajo político y pensando en el sentido social de la política, yo creo que vamos a seguir un largo rato”.

¿No ha perdido el rumbo Morena?

Yo creo que hasta hoy, no. Han cometido muchos errores, sí, pero esos se pueden restaurar con trabajo serio y responsable de quienes nos dirigen. Podemos enderezar el rumbo.