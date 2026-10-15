La geodésica, emblema de la Arquitectura

Hace varios años, un grupo de alumnos aspirantes a ser arquitectos realizaron una figura a base de metal como parte de una tarea. Era una geodésica, una forma que les permitiría aprender teoría arquitectónica.

Esta especie de maqueta gigante fue trasladada desde el antiguo aeropuerto de Terán hasta la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde permanece en la actualidad convertida en un emblema para la comunidad.

Cronista

Para el cronista Jorge Alejandro Sánchez, esta figura, como otras en la ciudad, deberían ser conocidas, pues dan identidad a la cultura popular.

Destacó referentes como La Carreta, La Diana Cazadora, el parque de Terán y el Monumento a la Bandera.

Esta figura emblemática ha visto pasar a decenas de generaciones de la Facultad de Arquitectura la Unach, la cual está próxima a cumplir 50 años, donde la comunidad la adoptó como emblema.

El docente Rolando Riley detalló que se trata de un peculiar historia que ha dado identidad a la comunidad de arquitectos en Chiapas.

El conocido personaje universitario contó que muchos de los alumnos que cargaron esa estructura, hoy soy referentes de la construcción, la docencia y la investigación.

Por otro lado, en una publicación de Francisco González Hernández, se cuenta la historia y presentan algunas fotos de esta peculiar pieza.

Testimonio

Según relata Francisco González, en aquellos tiempos el arquitecto y docente, Javier Sánchez Vázquez, para pasar el propedéutico en la Facultad de Arquitectura “pidió investigar qué era una geodésica, y luego pidió construirla”.

Después de hacerla, los alumnos la trasladaron a pie cruzando la avenida principal de Terán, desde la altura del aeropuerto, llegando al bulevar Belisario Domínguez hasta la universidad.

Adelante iba un automóvil tipo Sedan y un vocho blanco, desde ahí las estudiantes mujeres impulsaban a los varones que cargaban la geodésica.

“Un compañero con una vara de madera iba levantando los cables de electricidad, para que no chocaran con la estructura metálica”, contó.

Ya cerca del parque de Terán, recordó el cronista, algún cable habrá alcanzado la estructura, pues ocurrió un estruendo que sobresaltó a toda la comunidad estudiantil.

Finalmente, “la tarea fue entregada, los muchachos aprobados y la geodésica ya no se retiró de la Unach, por el contrario, se convirtió en el símbolo de la Facultad de Arquitectura”.

Nombres

En la base original colocaron los nombres de quienes participaron en ese proyecto, escrito a puño y letra por el ahora doctor Fredy Ovando Grajales.

Los escolares, ahora adultos, recuerdan con melancolía la exigencia del arquitecto Javier Sánchez Vázquez, quien falleció hace algunos años dejando anécdotas de su peculiar personalidad y manera de atender la docencia.

“El arquitecto creó un grupo de seres humanos siempre comprometidos con su trabajo, nos inculcó que no hay límites para lo que se anhele conseguir”, expresó el cronista.

¿Qué es la figura?

Una geodésica es, en geometría, la línea de mínima longitud que une dos puntos en una superficie dada o en un espacio curvo, en espacios planos son líneas rectas, mientras que en superficies esféricas corresponden a los arcos de círculos máximos, como los meridianos y el ecuador.

En física, específicamente en la teoría de la relatividad general, las geodésicas representan las trayectorias de partículas en un espacio-tiempo curvo.

Para términos locales, es la figura de metal en forma de mundo que está en la entrada de la Facultad de Arquitectura.