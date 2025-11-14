La Guardia Nacional está reclutando personal

Personal de la Guardia Nacional (GN) está llevando a cabo una etapa de reclutamiento y lanzó la invitación a la ciudadanía para que formen parte de esta corporación. Las personas interesadas deben cumplir con algunos requisitos.

Entre ellos destaca que tengan entre los 18 y 29 años de edad. Para el caso de las estaturas mínimas, se pide 1.56 metros para mujeres y 1.63 metros para el personal masculino.

La GN ofrece salarios dignos, estabilidad laboral, además de educación y desarrollo profesional.

Personal

Kimberly Mishel Estrada Ruiz, perteneciente al 43º Batallón de la Guardia Nacional, expresó que cumplió su sueño de ingresar a la corporación. “Es un trabajo muy lindo, muy honrado y realmente muy orgulloso”, complementó.

Parte de los requisitos para ingresar son: estar solteros y no vivir en concubinato. En el caso de Chiapas, quienes deseen obtener más información pueden llamar a los siguientes números telefónicos: 961-252-0341 y 563-4801-658.

Documentación

Adicionalmente se requiere de acta de nacimiento, firma electrónica, copia de la CURP, INE y RFC. También certificado de estudios, constancia de antecedentes no penales, entre otros documentos.

Para este año se cuenta con espacios suficientes para llevar a cabo el reclutamiento. Se puede consultar más información en la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a un costado de la colonia Jardines de Grijalva, en las instalaciones de la Guardia Nacional en el estado. El horario es de las 7:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

Invitación

Luis Ángel Muñoz Martínez, soldado de la Guardia Nacional (GN), invitó a las juventudes que quieren ejercer una carrera militar a que se sumen a la corporación, pues se trata de una muy buena opción.

Resaltó que parte de las ventajas se relacionan a las prestaciones, un sueldo digno, además de que los jóvenes pueden crecer en la parte educativa y con una capacitación permanente.

Otros beneficios que obtendrán son: créditos personales, para vehículos o hipotecarios. También gratificaciones de fin de año, vacaciones pagadas y con derecho después de los seis meses.