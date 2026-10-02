La Guelaguetza estará en Chiapas

Oaxaca, con la tradicional Guelaguetza, estará presente en Chiapas como parte de una fusión de identidad para las actividades que se tienen programadas en las siguientes semanas en el estado.

El secretario de Turismo, Segundo Guillén, destacó la unión de dos eventos importantes para destacar las tradiciones y la identidad.

Esto a través de actividades culturales, gastronómicas, de juegos mecánicos, actividades comerciales y conciertos.

Para este año el Gobierno de Chiapas tomó la decisión de invitar a Oaxaca y serán alrededor de 400 personas las que participarán en la puesta en escena de la Guelaguetza.

Las autoridades informaron que con estas actividades, lo que se busca es que haya hermandad entre ambas entidades federativas.

Es decir, fusionar lo que antes se conocía como la Feria Chiapas con las nuevas festividades y se espera que El Mequé genere esa identidad.

Al realizarse varias presentaciones en la Fiesta Chiapas El Mequé, se espera una movilidad para conjuntar la parte festiva y recreativa.

Se prevé que las actividades comiencen el 27 de noviembre y terminarán el domingo 13 de diciembre.

Para el caso de la Guelaguetza, la idea es que la presentación y puesta en escena se lleve a cabo el 2 de diciembre.

Además, habrá una representación de Oaxaca en la parte de bebidas y gastronomía en la feria tradicional de la capital chiapaneca.