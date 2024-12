“La hallaca”, alma de la Navidad para los venezolanos

Personas de origen venezolano en condición de movilidad que se encuentran en Tuxtla Gutierrez, compartieron para Cuarto Poder las tradiciones y los platillos que degustan en su país durante estas fechas decembrinas.

Banquete

Como en todos los hogares donde se celebra la Navidad, el banquete juega un papel protagonista, y en una mesa venezolana el plato principal es la “hallaca”, que es similar al tamal chiapaneco que se envuelve en hoja de plátano.

Christian Ramos, originario de Puerto Cabello, en Ciudad de Venezuela, explicó que este platillo es el rey de las fiestas y consiste en en una masa de maíz rellena de un guiso elaborado con carnes (res, cerdo y pollo), aceitunas, pasas, alcaparras y especias.

Como todo plato fuerte, la hallaca es acompañada con otros alimentos, como lo es la “ensalada de gallina”, parecida a la ensalada rusa o velo de novia que conocemos popularmente en México. Este plato combina patatas (papas), zanahorias, guisantes (chícharos), manzana y pollo deshebrado, todo mezclado con una generosa cantidad de mayonesa que le da una textura cremosa e irresistible.

“Aquí me dieron algo similar, creo que le llaman ensalada rusa, pero lo que tienen aquí es que a todo lo ponen picante, yo di un bocado y bueno, no aguanto el picante. El que hacemos nosotros no tiene picante”, dijo Rodolfo Rodríguez, originario de Portuguesa, Venezuela.

Los venezolanos entrevistados, quienes tienen instalado un pequeño campamento en el parque Santo Domingo, ubicado sobre la avenida 2a Norte y calle 1a Poniente, que su tercer platillo es el “pan de jamón”, consiste en un pan relleno de jamón, pasas y aceitunas, que también es indispensable, dijo Rodriguez.

“En su forma es similar al ‘niño envuelto’, pero su textura es como un volován; pueden ser hojaldrados o esponjosos”; dijo.

Toque gourmet venezolano

Así como la salsa de ciruela o de adobo sobre un lomo de cerdo es para los mexicanos un detalle de rico sabor en platillos elegantes; para los venezolanos es el “asado negro”.

“Se prepara con carne de res marinada, tiene una mezcla dulce y salada, incluye papelón, vino tinto, ajo y especias. Luego, se cocina lentamente hasta que la carne esté tierna y tenga un color negro.

Bebida

Ponche de crema es una bebida característica de la Navidad venezolana, dijo Jesús Rodríguez, explicó se prepara con una bebida alcohólica, tipo ron, huevo y leche condensada.

Esos ingredientes son la base de este elixir, pues se pude hacer de distinto sabor. “Le agregas el sabor que quieras, hay gente que le agrega chocolate, frutas, entre otras cosas.

En el super venden el ponche de crema, lo he visto”, dijo Jesús Rodriguez, quien pasará Navidad en carretera, pues partió hoy de Tuxtla Gutiérrez debido a que su trámite para Estados Unidos ya avanzó.

Más similitudes que diferencias

Venezuela, en voz de las personas originarias de este país y que se encuentran de paso por la capital chiapaneca, tiene tradiciones similares que se hacen en México para celebrar la Navidad, como lo es convivir en familia; incluso el ritual del nacimiento del Niño Jesús (o Niño Dios), aunque la diferencia es que en Venezuela, dijo una entrevistada más que omitió su nombre, “se lo roban”.