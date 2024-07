La historia de las mujeres zapatistas ha cambiado

Compañeras, Historia de Mujeres Zapatistas, es el título del libro de Hillary Klein, que fue presentado y que habla sobre la violencia, racismo y explotación que sufrían las mujeres zapatistas desde hace más de 30 años.

La autora dio a conocer en entrevista con la prensa que viajó a tierras zapatistas, investigando sobre la violencia que sufrían las mujeres por parte de los maridos, de los propios padres y hermanos.

“Antes solo obedecían a sus maridos, eran maltratadas, no tenían derecho de opinar”. De acuerdo a las entrevistas que hizo, estas narraron que ya pueden opinar, pensar y participar en la política, dijo.

El papel de la mujer

“Dentro del movimiento zapatista hablan de todo lo que ellas lograron, han cambiado su papel de género, hablan del mismo movimiento de los zapatistas, la participación de ellas impactó mucho en esa lucha del zapatismo”.

Menciono que las mujeres “hablaron que había mucha discriminación, no podían salirse sin el permiso de sus esposos, no escogieron con quien casarse, no podían participar en un cargo público, muchas de las mujeres crecieron en las fincas, son muy pobres, enfrentaron mucho racismo por ser indígena; afortunadamente ha cambiado todo, hombre y mujer ya opinan iguales”.

Hilary Kleinen cita en su libro las opiniones de las mujeres zapatistas, todo lo que narraron; “afortunadamente han avanzado mucho, desde hace cómo 10 años las mujeres zapatistas lograron estos cambios muy dramáticos”, afirmó la escritora.