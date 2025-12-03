La IA asimila nuestros prejuicios humanos

Como parte del seminario institucional académico “Despatriarcalizar la IA”, realizado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), se presentó una ponencia a cargo de César Lozano Díaz, profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (Iteso), una de las primeras instituciones en abordar el tema de la Inteligencia Artificial (IA).

En su ponencia, indicó que entender que la IA es un constructo que lleva varios años formándose, ayuda a no compararla con la inteligencia y capacidad humana. Para el especialista, la mejor definición de la IA es aquella que la entiende como un “conjunto de tecnologías que incluyen el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que dotan a las máquinas de la capacidad para predecir resultados”.

En este sentido, explicó que el componente humano no es solo valioso por ser el que entrena a la IA, sino también aquel que compara sus resultados con la realidad.

Llamó a sus compañeros a tener cuidado de qué información y cómo se les otorga a los modelos de IA. Uno de los ejemplos que mencionó eran en relación a la imagen que una IA realizaba al pedirle que dibujara a una mujer mexicana. El resultado era una ilustración que podía caer en varios prejuicios.