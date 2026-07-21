La IA es un tema político: académicos

Ante la digitalización del mundo a través, sobre todo, de la Inteligencia Artificial (IA), el papa León XIV publicó la encíclica Magnifica humanitas (en español, Magnífica humanidad), una carta que, aunque oficialmente está destinada a la iglesia católica, “en realidad quiere dirigirse a cualquier persona senti-pensante”.

Así lo señala fray Carlos Mendoza en el conversatorio “Desarmar el poder y rescatar lo humano”, organizado por la organización JobeLab, en donde los participantes recalcan que la IA, más que ser un asunto tecnológico, es un problema político, pues expresa cómo “unos pocos tienen el poder sobre unos muchos”.

La encíclica

Fray Carlos Mendoza detalla que la encíclica Magnifica humanitas, publicada en mayo de este año, no es solo autoría del papa León XIV, sino que en ella participaron distintas comisiones, entre ellas el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), “que hicieron un gran estudio sobre la IA como este dispositivo de necro-poder”.

El dominico detalló que, en la introducción y el primer capítulo del documento, el papa León XIV advierte cómo la humanidad afronta una situación parecida a la industrialización del siglo XIX, época en la que el papa de ese momento, León XIII, también publicó una encíclica.

En Magnifica humanitas, el papa León XIV recoge el legado del pensamiento social cristiano, que tiene como fundamentos la dignidad humana, el valor de los derechos humanos, y otros principios como el bien común, “que es más que la suma de los bienes de cada uno, algo cercano a El común, que ha trabajado el zapatismo”, detalló Carlos Mendoza.

Al mismo tiempo, la encíclica advierte que actualmente estamos en una civilización tecnocrática, donde impera la eficiencia, el beneficio y la persona termina siendo reducida a su rendimiento. León XIV también critica el poder concentrado en manos de unos pocos, sobre todo de empresas.

Negocio de unos pocos

Sobre este punto, Kathia Loyzaga, especialista en derechos humanos, señaló que la política dentro de las empresas tecnológicas es similar a la política que hacen los países de ultraderecha.

“Que es que, aunque no podemos ganar esta guerra, no importa, dicen: Tú manda más militares, hazlo más grande, hazlo más fuerte, hazlo más visible. Al estilo Trump, más grande, más lujoso, esa misma lógica la tienen las empresas de tecnología”.

Sentencias

Fray Carlos Mendoza subrayó algunas de las sentencias expresadas en la encíclica, entre ellas la referente al desarme de la IA, “que no significa rechazar la tecnología sino negarle el dominio sobre lo humano”. Esto, dijo, entendiendo que la calidad de una civilización no se mide por el poder de sus medios, sino por el cuidado unos de otros.

Mendoza también mencionó cómo, en el capítulo cuarto, se habla de que es posible custodiar lo humano frente a la Inteligencia Artificial (IA), “que llegó para quedarse”, a través, dijo, de principios como el cuidado de la verdad, la promoción de la libertad y el respeto al trabajo.

Otros riesgos que señala fray Carlos Mendoza y que se encuentran expresados en la Magnifica humanitas son la precariedad, la brecha de desigualdad digital y los trabajos controlados o sustituidos por máquinas. Sobre esto, el dominico recuerda cómo la empresa Amazon despidió a 40 mil empleados en tan solo unos días.

Acciones

Ante este panorama, Kathia Loyzaga invitó, en primer lugar, a dejarle de llamar inteligencia a algo que, en realidad, dijo, no lo es. Reiteró que la cuestión de la IA es de orden político, “y si queremos respuestas, y si queremos resistencia y si queremos construir, debemos construir desde lo político”.

Por su parte, João Gabriel Almeida, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien también estuvo presente como panelista, rescató lo que menciona la Magnifica humanitas sobre el error: “Para el algoritmo, el error es algo que hay que corregir, pero para una persona puede ser inicio de un cambio profundo”.