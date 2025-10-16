La IA no puede solucionar todo

La Inteligencia Artificial (IA) puede mejorar el aprendizaje y el empleo para los estudiantes. Pero como futuros profesionales también hay un sesgo de exclusión muy grande, porque puede quitar 80 millones de empleos en los próximos años, manifestó Adolfo Rodríguez, especialista en educación de la Unesco en México.

Indicó que, si bien desde el 2016 la Unesco ha generado directrices al respecto, con una alta especialización en el tema, trabajando un conjunto de marcos de competencias de aprendizaje para profesores, estudiantes e investigadores, mantienen esa visión bastante crítica al respecto.

Visión equilibrada

“Se debe mantener una visión equilibrada y generar en nuestro país, estado y sobre todo en las universidades nuestros propios desarrollos, porque cuando se piensa en tecnología uno se imagina grandes empresas, que tienen dominado el mundo educativo”, expresó.

Sin embargo, los reportes de la Unesco señalan que solo el 7 % de la tecnología que se utiliza en las escuelas ha sido probado, lo demás no es educativo, sino que se tiene que hacer adecuaciones. “Necesitamos hacer mayor investigación y no comprarnos la idea tan fácil de que la tecnología va solucionar todo”.

Convenio

Con Chiapas en especial tienen una colaboración en el tema de alfabetización de jóvenes y adultos, ya que es prioridad del gobierno avanzar en este tema por el rezago histórico que ha tenido. Brindan acompañamiento, apoyando en el intercambio de experiencias, fortalecimiento de su estrategia.

Han colaborado también en darle visibilidad a esta iniciativa única en el país, sobre todo por la cantidad de recursos que le están invirtiendo, tanto financieros como logísticos y de personal. “Queremos darle seguimiento porque si funciona en Chiapas, puede ser que en México y en otras partes de Latinoamérica sea buen ejemplo”.