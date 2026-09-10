La IA, un reto para la alfabetización

A lo largo de las últimas seis décadas, desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el Día Internacional de la Alfabetización, el concepto del mismo ha ido evolucionando, pasando de la enseñanza básica de leer y escribir a comprender su dimensión cívica, y enfrentando, en la actualidad, el reto de la inteligencia artificial.

Perfiles

Así lo expuso Borhene Chakroun, director de la División de Políticas y Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la Unesco, quien apuntó que los primeros mil días de una persona determinan la forma en la que va a aprender a lo largo de su vida.

Señaló que, a nivel mundial, no basta con que las personas tengan acceso a los programas de alfabetización, sino que es necesario elegir con detenimiento el perfil de los capacitadores.

Durante su participación, lamentó que, en la mayoría de los países, el financiamiento a los programas de alfabetización sea insuficiente, señalando una deficiencia de 97 mil millones de dólares a nivel mundial.

IA, el reto

Borhene Chakroun dijo que es necesario cuestionarse el sentido de la alfabetización en un contexto donde la Inteligencia Artificial (IA) puede leer, escribir y traducir “a nombre nuestro”. Según el funcionario, la IA no es solo una herramienta, sino todo un sistema.

En ese sentido, Mónica Domínguez García, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación de España, detalló que, más allá de leer y escribir, uno de los objetivos de la alfabetización debe ser localizar y valorar la fiabilidad de la información que se encuentra en las nuevas tecnologías.