La Iglesia trató de destruir al EZLN: capitán Marcos

El capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reveló que antes del alzamiento armado de 1994, la iglesia católica progresista “hizo todo lo posible por destruirnos. Todo lo que pudo”.

Afirmó que “la mayoría de los compañeros y compañeras son católicos creyentes y lo que hizo la iglesia entonces es negarle los sacramentos a los que fueran zapatistas”.

Claro, abundó, “ahora dicen: el EZLN es una de nuestras semillas que creció. No es cierto, hicieron todo por destruirnos”, al tiempo de precisar que “no los torturaron, no los amenazaron con un pelotón de fusilamiento o con colgarlos de un árbol, sino que los amenazaron con la muerte eterna, a ellos y a sus crías porque no les daban el bautizo”.

Creencias

Agregó: “Los que sean creyentes imaginen lo que significa eso, que te prometen la condenación eterna si no dejas de ser zapatista. ¿Por qué? ¿qué hay en el corazón, en la conciencia y la cabeza de esos miles y miles de mujeres y hombres que dijeron no dejamos de ser zapatistas y se asomaron a la condenación eterna? Ya luego la jerarquía eclesiástica se dio cuenta y les dijo bájenle” a los servidores como los diáconos.

Continuó: “Les estoy hablando de 1992 y 1993. O sea que el primero de enero de 1994 salimos no sólo a enfrentar al sistema, sino al más allá.