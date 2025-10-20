La independencia institucional, un reto

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, Ana Laura Romero Basurto, señaló que los órganos de gobierno y administración de justicia enfrentan grandes retos de independencia y salvaguarda de los derechos.

Esto en el contexto de la presentación de la obra colectiva “Los Tribunales Constitucionales. Estudios conmemorativos en el centenario del modelo kelseniano de jurisdicción constitucional”, que a través de once colaboraciones se dedica al estudio de los tribunales.

Jurisdicciones enfrentan retos

Dijo que en el actual contexto las altas jurisdicciones enfrentan retos cada vez más complejos y presiones cada vez más extendidas que ponen a prueba su independencia en México, aunque de momento se está haciendo un papel ejemplar.

“Es importante reconocer y alentar la respetuosa independencia y colaboración de nuestros organismos en Chiapas como en México”, dijo.

En la presentación de la obra editada por la editorial Tirant Lo Blanch, participaron el coordinador de este libro y experto en Derecho Constitucional, César Astudillo Reyes; la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, Ana Laura Romero Basurto y el docente y experto en Derecho Procesal de la UNAM, Clicerio Coello Garcés.