La inflación cerró en 3.69 % en el 2025

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de diciembre de 2025, la inflación general anual se ubicó en 3.69 %, por debajo de lo proyectado. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.38 % y la anual, de 4.21 %.

El reporte indica que en diciembre del año pasado, el Índice nacional de precios presentó un nivel de 143.042, aumentó 0.28 % respecto al mes anterior. Entre la primera y segunda quincena del ese mes registró niveles de 143.057 y 143.027, respectivamente.

Índice de precios

Menciona que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.41 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.33 % y los de servicios, 0.48 %.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.16 %. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.66 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.24 %.

Alzas y bajas

Los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general, fueron el transporte aéreo; loncherías, fondas, torterías y taquerías; tomate verde; así como vivienda propia, con incrementos. En contraste, el huevo y el pollo disminuyeron.

Durante diciembre de 2025, entre las ciudades y entidades que registraron las mayores variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor por arriba del promedio nacional, en el caso de Chiapas, solo figuró Tapachula con un 0.47 %.