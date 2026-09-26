La ira de los murciélagos será traducida al francés

La novela titulada “La ira de los murciélagos”, del escritor tsotsil Mikel Ruiz, será traducida al francés, informó el propio autor.

“Se está trabajando la traducción al francés. Posiblemente el año próximo estará lista una nueva edición en francés, en una editorial bastante prestigiada”, agregó.

“Esperamos que se lea bien en otros países, bajo este foco de novela negra. El contrato ya está firmado. Estoy esperando que a finales de este año comiencen a salir propuestas de portada. Está en proceso de traducción”, señaló.

Originario del municipio de Chamula y autor de cinco libros, Mikel Ruiz dio a conocer también que recientemente “salió la segunda educación de “La ira de los murciélagos” con una nueva empresa de publicaciones, la Editorial Penguin Random House, que compró los derechos el año pasado”.

Dijo que “el contenido y la extensión siguen siendo igual, aunque aumentaron un poco las páginas, pero la extensión de la historia en sí es la misma”, al tiempo de expresar que “el libro ya está circulando en librerías, principalmente en las de Ghandi, del Fondo de Cultura Económica y varias cadenas de librerías a nivel nacional e internacional me imagino. Oficialmente salió a la venta el 11 de agosto con alrededor de 3 mil ejemplares”.

Mikel informó que la anterior editorial “no imprimió los libros, sino que fueron impresiones bajo demanda. No circuló en librerías y por lo mismo fue difícil encontrarla en físico; al comprarla se imprimía y enviaba a domicilio. Era una editorial española y era más caro el libro anterior que el de ahora”.

-Espero que haya más lectores, ya que con la pasada se dificultó porque no había libros en físico, sino sólo en línea lo que permite el acceso a mucha gente, pero a la vez bloquea a otro tipo de personas que les gusta más leer los libros físicos, tocarlos, olerlos y esas cosas que podemos llamar hasta cierto punto romanticismo. Es el gusto por el libro físico. Ahora espero que lleguen más lectores, que esté en las librerías y la gente lo pueda leer, comentar, recomendar y dialogar al respecto.