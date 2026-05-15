La justicia escucha la voz de los pueblos originarios

Con un mensaje de agradecimiento y con la certeza de que ahora la justicia escucha, atiende y respeta a los pueblos originarios, habitantes de comunidades de San Cristóbal de Las Casas recibieron al magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, en un encuentro sostenido en la ranchería Soledad Los Cerezos, Sección II, con el propósito de fortalecer una justicia cercana, humanista y sensible a la cosmovisión de los pueblos originarios.

Desde el profundo respeto a las comunidades y a sus formas de organización, el magistrado presidente fue ataviado con la vestimenta tradicional en la Casa Ejidal, en una muestra de reconocimiento a la identidad cultural de la región. Posteriormente, desde la explanada de la localidad, recibió de parte de las autoridades de las colonias, barrios y ejidos, el bastón de mando, de manos del agente auxiliar rural municipal, Germán Navarro Pérez, con un intercambio de reflexiones y saludos en lenguas originarias.

Una cálida bienvenida

En un ambiente de diálogo directo y cordial, Moreno Guillén manifestó su agradecimiento por la cálida bienvenida, así como la alegría de poder compartir y aprender del derecho comunitario para que las y los juzgadores incorporen en su actuar la perspectiva de interculturalidad, respetando los usos y costumbres, ponderando una justicia humanista en las resoluciones jurisdiccionales. “Porque no es lo mismo una cuestión legal que una cuestión justa. Y nosotros vamos a estar siempre del lado de la justicia”, señaló.

De igual manera, añadió que antes, desde el Poder Judicial, se resolvía de forma fría, y a raíz de la Reforma Constitucional se estableció un parteaguas en la justicia del país, donde las y los jueces deben tener una visión de acercamiento, la misma que ha impulsado desde su llegada, como una forma de construir confianza, pensando en las y los paisanos, a través de una justicia de verdad, que transforme a nuestro estado y se acerque a quienes históricamente habían visto ajenas a sus instituciones.

Un gobierno cercano

Por su parte, el subsecretario de Gobierno Representación Regional Altos, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, reconoció al titular de la casa de la justicia por ser una autoridad de territorio, no de escritorio, que ha sumado a las acciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para apoyar a los pueblos y comunidades indígenas.

“Hoy nos sentimos escuchados y sin temor a acercarnos a nuestras instituciones. Valoramos profundamente que haya tenido la sensibilidad y el compromiso de escuchar a la comunidad y conocer a fondo nuestra cosmovisión”, señalaron el ciudadano Manuel Jiménez Hernández y la ciudadana Liliana Sánchez Sánchez, quienes expresaron a nombre de su comunidad un agradecimiento al magistrado presidente por hacer sentir a la población que son una prioridad.

En este encuentro también participaron representantes del predio Santiago, La Sierra, Monte de Sión, Corralchén, comunidad Escalón, ejido Ciprés Candelaria, Río Arcotete y San Isidro Las Huertas, quienes se sumaron a este ejercicio de participación social desde el territorio y el reconocimiento de la diversidad cultural de Chiapas.