La justicia social llegó a la Belisario Domínguez

Después de muchos años de espera, las y los habitantes de la Belisario Domínguez tendrán una calle nueva y con ello la justicia social se hace presente en la colonia. Y es que el presidente Ángel Torres Culebro, junto a vecinas y vecinos, puso en marcha los trabajos de pavimentación que mejorará la imagen urbana y la conectividad de la zona.

Obras a realizar

Al dar el banderazo de inicio de los trabajos de la avenida Manuel de la Torre entre bulevar González Garrido y calle López Sánchez, el alcalde capitalino explicó que la obra de más de 130 metros lineales será parte del programa Calles Felices, que consiste en la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje, luminarias, y adicionalmente pintura en la fachada de las viviendas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez reitera el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana, a través del programa Calles Felices, con lo que se optimiza las condiciones para quienes transitan y habitan en la colonia Belisario Domínguez y en colonias circunvecinas.