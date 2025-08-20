La ley se aplicará para todos: Aparicio Avendaño

A más de ocho meses de iniciada la actual administración estatal en Chiapas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que se ha hecho un trabajo en el combate a la delincuencia sin distinguido alguno de grupos criminales.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar remarcó que es un hombre transparente y ahora se están implementado tres enlaces: el material (poner en marcha operaciones), el intelectual y también el moral.

El equipo con el que ahora se cuenta, dijo el secretario, ha permitido dar golpes puntuales contra la delincuencia sin tener daños colaterales con la ciudadanía.

Cifras positivas

Los resultados en materia de Seguridad en Chiapas se traducen en más de cuatro mil personas detenidas en la presente administración estatal, así como 800 armas decomisadas y hasta 200 objetos explosivos improvisados.

Uno de los delitos que más aquejaba a la población hace unos meses eran los robos carreteros, los cuales venían acompañados de despojos de dinero, secuestros y hasta violaciones. En la actualidad no se ha reportado un solo robo en las vías de comunicación ni tampoco bloqueos.

Caso Comalapa

En los estudios de TVo Noticias de Cuarto Poder, Aparicio Avendaño refirió que en este municipio fronterizo de Chiapas hoy se puede circular y las tiendas y mercados están abiertos. Mencionó que se ha registrado movilidad de un sector de la población, relacionada con las familias de personas que se dedicaban a delinquir.

Sobre los últimos hechos de violencia, donde una persona fue privada de la vida, detalló que tienen los reportes que ingresaron personas en motocicleta, cometieron el ilícito y regresaron a Guatemala.

En Frontera Comalapa hay instaladas tres unidades Kanan (equipo blindado para elementos en la zona, que cuenta con cámaras de vigilancia y que funciona para preparar operaciones), así como un despliegue de mil 500 elementos entre diversas fuerzas del orden.

"No tenemos como tal, hechos de violencia o brotes de violencia. No tenemos los convoyes que estaban acostumbrados que circulaban de manera impune", remarcó.

Finalmente, el titular de la SSP mandó un mensaje a la población en el sentido de que confíen en las autoridades y que puedan usar la aplicación C5 Escudo Pakal para denunciar cualquier eventualidad que observen y para que lleguen los elementos de Seguridad en auxilio.