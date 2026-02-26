La literatura no está obligada a ser antropología

Pese a que Cristina Patishtán aún no se considera escritora, durante sus 5 años en la literatura ha cosechado éxitos como el Premio Nacional de Cuento en Lenguas Originarias Tetseebo gracias a su libro “Ch’ulelal”, el cual fue tratado en un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca).

La escritora tsotsil recordó que sus acercamientos a la escritura se dieron durante la pandemia, gracias a talleres de creación literaria a los cuáles asistía porque le gustaba escuchar.

Cristina Patishtán considera que escribir en dos lenguas tuvo la ventaja de acercarla a su propia lengua, pues acepta que, a pesar de hablarlo, no lo dominaba en el área de la escritura.

Búsqueda estética

Patishtán mencionó que la creación mediante la ficción parte de un gusto, pero también de la necesidad de una búsqueda estética y de libertad que ofrece el juego literario.

Al respecto, mencionó el caso del Ch’ulelal, el cual, en su cuento, es narrado como un ser que provoca miedo, esto como parte de su búsqueda de lograr un ambiente siniestro. Sin embargo, en presentaciones le han cuestionado esta propuesta porque en realidad este ser representa la sabiduría.

Cristina argumenta que la literatura no está obligada a ser historia o antropología, y es esa libertad es lo que se disfruta durante la escritura. “Lo bello es que se puede jugar con estos seres para atribuirles estas categorías” agregó.

La escritora indicó que hablar de las deseos y necesidades de las mujeres sigue siendo algo prohibido, por lo que, en sus cuentos, intenta abordar la figura femenina en su complejidad.

Finalmente señaló que intenta representar a personajes femeninos “que van buscando lo que quieren y que rompen con esas ideas prestablecidas de que tú no puedes hacer eso por ser mujer”.