La lucha se hace con la cabeza, el corazón

La lucha por la vida en estos tiempos difíciles y duros se hace con la cabeza, el corazón y las tripas, afirmó el subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Agregó que “las tres cosas tienen que ver con la historia de cada quién. Somos diferentes los que somos de sangre que decimos originaria, indígena. Diferentes en cabeza, corazón y tripas de quienes tienen otra lengua, otro modo, otra historia. Pero nos hacemos iguales en las ciencias, las artes y las luchas. Y más ahora que la lucha es por la vida, porque el sistema capitalista está muy decidido a destruir a toda la humanidad”.

En una carta fechada el 24 de febrero, dirigida al dramaturgo y director de escena Luis de Tavira con motivo del homenaje que se le rindió el 26 de febrero, el subcomandante Moisés le expresó que “acá seguimos en la lucha, en nuestra resistencia y rebeldía que, como usted sabe bien, también camina por las artes y las ciencias. Hace unas semanas, los coordinadores de arte y cultura y los teatristas, le escribieron una carta y usted les respondió. Eso alegró nuestro corazón porque entendemos así que usted nos ve también como lo vemos nosotros a usted. O sea, como compañero en la lucha por la vida”.

Como bien lo sabemos, abundó el subcomandante, “la tormenta se hace más fuerte y mortal en todos los rincones del mundo y son los más jodidos quienes más sufren, pero, como bien ha dicho usted en algunas ocasiones, las artes son también una forma de lucha por la vida. Y quienes luchamos, resistimos y nos rebelamos, también aprendemos y enseñamos con las artes y las ciencias”.

Reiteró que “lo que queremos es otro mundo donde estemos cabal. No todos iguales como copias, no todos con el mismo modo, sino cada quien lo que es y quiere ser, pero sin oprimir al diferente, sin tratar de hacerlo igual a nosotros, sino que respetando al que no es como nosotros. Un mundo sin explotación, sin represión, sin robos, sin desprecios”.