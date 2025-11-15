La marcha de este sábado será pacífica, afirman

Tras dar a conocer que todo está listo para la movilización de hoy sábado, los convocantes reiteraron que “la movilización es totalmente pacífica y busca visibilizar las necesidades urgentes de México”.

Con la premisa de que un país se construye paso a paso, la ciudadanía alza la voz para exigir un México mas justo, seguro, transparente y digno, indicaron.

Llamado

Que “está marcha es un llamado directo a atender los rezagos que hoy afectan a millones: inseguridad, falta de oportunidades, justicia insuficiente y un gobierno que debe escuchar a su gente”.

Los organizadores reiteraron a la población a sumarse, a esta manifestación pacífica que se realizará por las calles de San Cristóbal de Las Casas, que partirá del Puente Blanco y culminará en el centro de la ciudad.

Postura

“Este movimiento es ciudadano, sin colores partidistas, impulsado por la convicción de que el poder pertenece al pueblo. Este 15 de noviembre, la ciudadanía hablará con fuerza, claridad y unidad”, indicaron.