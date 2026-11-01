La marimba es de origen africano

Los jóvenes y las nuevas generaciones deben saber que la sociedad chiapaneca tiene una composición multicultural, que en sus orígenes está formada no solamente por los pueblos originarios y los colonizadores (españoles), sino también con los africanos. “Son las tres culturas que marcaron el origen de lo que somos las y los chiapanecos ahora”.

Lo anterior lo indicó Juan González Esponda, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Dijo que la población africana llegó a Chiapas prácticamente al mismo tiempo que los europeos, algunos en condición de esclavitud.

Presencia

Si se buscan los documentos se podrá encontrar que se diseminaron en todo el estado, por eso hay afrodescendientes en muchas regiones. “Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, Tonalá, Pijijiapan, son algunos municipios que destacan por la presencia del pueblo africano”.

De hecho, hay versiones de que esta ultima ciudad mencionada se fundó por negros, como un pueblo vigía, para vigilar que los piratas no entraran por esa zona. También hay otra hipótesis sobre Cintalapa, en cuanto a que su gente no es originaria del territorio chiapaneco, sino que vino de Veracruz, porque al tiempo de su fundación desapareció un pueblo de igual nombre en la costa de aquel estado.

Adaptaciones

“Por eso les dicen chimbombos a la gente de Cintalapa, surimbos a los de Suchiapa, esas palabras que se usan en el castellano, muchas son de origen africano. En Suchiapa mencionan la palabra jámbalo, el chimbo (dulce), la taberna, todo eso tiene un origen africano.

Las personas y los jóvenes deberían saber que cuando bailan una canción tocada con una marimba, están escuchando un instrumento que tiene un origen africano, la música es otra cosa, pero el instrumento como tal tiene ese origen”.