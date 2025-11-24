La Maya crea polinizador “Nuestra Esperanza”

El Colectivo Seamos la Maya, ubicado en el Barrio del mismo nombre en el Sur de San Cristóbal de Las Casas, construyó el primer jardín polinizador que denominó: “Nuestra esperanza”

En un comunicado los vecinos organizados dieron a conocer que “es un jardín regalo, en primer lugar, para aves, insectos y seres vivos que necesitan un espacio para vivir”.

En segundo lugar, para las personas, para disfrutar al verlo, para que otras personas quieran replicar esta experiencia.

También infiltra agua y de alguna manera contribuye a la mejora de nuestro clima, dieron a conocer.

Llamado

Además invita a las personas que quieran “una plantita, puede cortar un esqueje (una ramita) y llevarlo. Nos encantará saber que nuestro jardín se está multiplicando”, informó.

Señalan que en los últimos seis meses han dedicado, al menos un día al mes, para cuidar este jardín y que han participado personas que no viven en la colonia.

La Maya es una colonia localizada en el Sur de San Cristóbal de Las Casas, cuyos habitantes se han dedicado al cuidado y protección del medio ambiente, y han mantenido una lucha por la defensa de los Derechos Humanos.