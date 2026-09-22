La mayoría de las detenciones es por narcomenudeo

En lo que va de la actual administración se ha logrado un total de 7 mil 429 detenciones de las cuales 3 mil 152 corresponden al delito de narcomenudeo; es decir, poco menos del 50 por ciento de los detenidos están relacionados con la venta de drogas al menudeo, aseguró el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El total de detenciones se ha documentado desde diciembre del 2024 a septiembre del 2026. Las cifras fueron otorgadas luego de los hechos violentos ocurridos en la colonia “Las Granjas”, donde las personas detenidas estarían vinculadas a este tipo de delito.

El fiscal dio a conocer que en Tuxtla Gutiérrez hay 519 personas detenidas por narcomenudeo hasta el corte del 19 de septiembre.

“La estrategia ha sido de manera frontal combatir este delito que, como ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones, después deriva de otras conductas violentas”, concluyó.

Estrategia

Llaven Abarca detalló que esta estrategia fue establecida desde la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como una de las acciones fundamentales para garantizar la seguridad en Chiapas.

“Poquito menos del 50 % de los detenidos que tenemos hoy en Chiapas están relacionados con conductas delictivas de venta de droga al menudeo”, precisó.

Lamentó que este delito siga vigente en todo el estado; no obstante, aseguró que se ha combatido de manera frontal, no porque haya surgido o se haya incrementado en épocas o en fechas recientes.

“Es un delito que siempre ha estado presente y que no se combatía, la venta de droga al menudeo”, expresó.