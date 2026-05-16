La mayoría del cuerpo policiaco son mujeres

Actualmente, la mayoría de los elementos de la Policía municipal de San Cristóbal son mujeres, así lo resaltó la presidenta Fabiola Ricci, durante un recorrido de seguridad que hizo en la ciudad junto a Rigoberto Cárdenas Gamboa, director de la institución.

Del mismo modo, enfatizó que, por primera vez, la Policía municipal tiene a una mujer como subdirectora: Rosalba Guadalupe López. Ella, junto a las demás policías, señaló, han recibido mayor capacitación y reconoció su decisión de estar frente a la policía municipal.

La edil indicó que actualmente se cuentan con 473 policías, el doble que se tenía cuando entró al gobierno municipal, cuando se contaban alrededor de 200 elementos.

Por su parte, Rigoberto Cárdenas Gamboa, director de la Policía municipal, señaló que al día se realizan entre 320 y 360 patrullajes en los barrios y centros comerciales, con el objetivo de prevenir delitos. A la semana, dijo, se cuentan 2,500 patrullajes preventivos.

La edil señalo que actualmente el director tiene la instrucción de acercarse a todas las mesas directivas y hacer un trabajo más cercano para tener una comunicación más directa, agregó.