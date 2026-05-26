La meta es reconstruir 2 mil km de carretera

Para el 2027, el gobierno fijó su meta de reconstruir dos mil kilómetros de carretera estatal, al momento se tiene un avance total de 857 y se planea que próximamente se alcancen los mil kilómetros, así lo informó Rafael Ruiz Morales, director de la Comisión Estatal de caminos en el podcast con el gobernador, Eduardo Ramírez.

Sobre el mantenimiento vial, Ruiz Morales dijo que se implementó una nueva modalidad que ha permitido brindar mantenimiento a cunetas y alcantarillas, asimismo aseguró que en las intervenciones, las comunidades han participado con la mano de obra.

Avances

Al ser cuestionado por el mandatario estatal sobre la reconstrucción del tramo Chapultenango-Ixtacomitán, el director reveló que se tiene un avance del 95 por ciento, y confió que próximamente se pueda habilitar de nuevo el paso a lo que calificó como una carretera fundamental que conecta con el volcán Tacaná.

En lo que respecta a la vialidad de Yajalón, ambos aseguraron que es un hecho la pronta intervención, el director de caminos detalló que ya se cuenta con una alternativa para evitar que las fallas geológicas que afectan ese tramo no vuelvan a deteriorar el camino.

“Para Yajalón les decimos que ya estamos trabajando, pedimos de su paciencia y comprensión, sí se está atendiendo esa parte”, lanzó el director.

Zonas trabajadas

Respecto a las carreteras que ya han sido rehabilitadas, el gobernador destacó la zona de la Sierra Madre de Chiapas en municipios como: Siltepec, El Porvenir, Chicomuselo y Bellavista, las cuales dijo “parecían zona de guerra por los baches”.

Por su parte, el director de caminos, reveló que se planea concluir la vialidad que conectará a Siltepec con Chicomuselo, aseguró que esta obra reducirá los tiempos de traslado hacia la capital de hasta dos horas.

Altos

En la zona Altos, se destacó el avance en el retiro de topes, problema que por años había sido una de las principales quejas por parte de la población que transitaba por la zona de Oxchuc.

En este mismo municipio, Ruiz Morales mencionó que se desarrollan cuatro importantes obras viales, la más avanzada se trata del tramo que comunica a Oxchuc con San Juan Cancuc.

Respecto a la zona en Frontera Corozal, también se reportó un importante avance en los 70 kilómetros de rehabilitación donde se prevé que los trabajos concluyan en un mes.

Finalmente, el gobernador agradeció el apoyo del Gobierno Federal por atender en los tramos correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con quienes dijo, han mantenido un trabajo coordinado.