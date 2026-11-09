La migración construye nueva realidad social

En el marco del Congreso Mesoamericano de Investigación, la titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), María Eugenia Culebro dijo que derivado del fenómeno migratorio, Chiapas como el Sur de México forman parte de una dinámica social, cultural y de lenguaje que debe analizarse para crea nuevas estrategias de inclusión educativa y derechos culturales.

Explicó que en un contexto global caracterizado por la constante movilidad humana y la diversidad sociolingüística, la construcción de estrategias de inclusión educativa y derechos culturales resulta indispensable para el desarrollo de las comunidades de acogida y de tránsito.

Plataforma

Bajo esta premisa, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) participa de manera activa en la Red de Español como Lengua Adicional en el Contexto de la Migración Multilingüe (RED Remma), una plataforma de cooperación académica e investigación de alcance iberoamericano.

Se busca integrar los aportes de investigadoras, investigadores y centros de educación superior en torno a la enseñanza, el aprendizaje y la mediación del español como herramienta de integración social en escenarios marcados por la pluralidad de lenguas y culturas.

La articulación de la RED Remma promueve un enfoque interdisciplinario para abordar el fenómeno migratorio desde la dimensión lingüística y humanística.

Entre ellos: Investigación aplicada, Diseño Pedagógico e Inclusión, Formulación de Metodologías, además de la Cooperación internacional y el Fortalecimiento de vínculos entre instituciones de México.