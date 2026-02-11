La migración es fenómeno vivo: expertos

En el marco del seminario Retos de la migración, organizado con el Colegio de la frontera sur (Ecosur) y la Universidad Autónoma Metropolitana (Uam), el sociólogo Mario Pérez indicó que la migración, al estar en constante cambio, es complicado enmarcarla en alguna teoría.

Mario Pérez indicó que la migración se redefine a través de realidades desafiantes. “Apenas estamos entendiendo la migración cuando llega otro grupo con otros proyectos y otros sentires”, agregó.

En su exposición señaló que hace 5 años, los migrantes que se observaban provenían de Centroamérica. Actualmente se observan migrantes que vienen desde el sur de América.

Es un proceso

Al respecto, señaló que este tipo de migración fue un proceso, pues en un inicio los habitantes del sur migraban a países como Ecuador, Colombia y Chile, y una vez recorridos esos territorios, los grupos humanos empezaron a llegar a México.

El especialista indicó que para los migrantes subir al tren representa un momento de alivio, porque saben que ya están en una ruta. En México, dijo, hay dos; una que pasa por Salina Cruz para llegar con el padre Solalinde y la segunda ruta pasa por Coatzacoalcos, Acayucan y Orizaba.