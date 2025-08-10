La minería y energía impulsan la actividad industrial

La actividad industrial en Chiapas mostró señales contrastantes durante abril de 2025, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se presentó este 8 de agosto.

A nivel local se registró un retroceso mensual del 4.1 % respecto a marzo, -el tercero más pronunciado a nivel nacional-; a tasa anual, presentó un leve avance del 0.3 %, respaldado por el dinamismo en minería y energía.

En Chiapas, el sector minero lideró el desempeño positivo con un incremento anual del 30.2 %, el segundo más alto del país solo detrás de Tamaulipas.

Este impulso refleja la reactivación de proyectos extractivos en la entidad. En paralelo, el rubro de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas creció 9.8 % anual, ubicándose entre los cinco estados con mayor avance.

Estos resultados compensaron parcialmente las caídas en construcción (-9.4 %) y manufacturas, que solo crecieron 1.2 % en el estado.

El retroceso de 4.1 % en abril frente a marzo —solo superado por Guerrero (-11.9 %) y Quintana Roo (-4.5 %)— alerta sobre posibles desafíos coyunturales. No obstante, la tendencia-ciclo (ajustada por estacionalidad) sugiere que la base productiva mantiene estabilidad a mediano plazo.