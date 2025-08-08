La modernización y conectividad vial avanza

En el marco de la inauguración de la construcción de pavimentación integral de vialidades en la 15ª calle Oriente entre Central y 9ª avenida Norte de la colonia Centro, el presidente municipal Yamil Melgar afirmó que en Tapachula la modernización y conectividad vial avanzan con paso firme, garantizando una movilidad urbana segura y eficiente en beneficio de todos.

Inauguración

Acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el edil tapachulteco precisó que gobernar es servir, por ello, desde el Gobierno Municipal se impulsan acciones que llevan desarrollo y bienestar a las familias de nuestro municipio.

Yamil Melgar dijo que con el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se impulsan obras que mejoran la seguridad, la movilidad urbana y calidad de vida de las familias de nuestro municipio.

Beneficiarios

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, expuso que en dicha obra se aplicaron un total de cuatro mil 987 metros cuadrados de pavimento hidráulico equivalentes a cinco cuadras, mil 112 metros lineales de guarniciones, dos mil 600 metros cuadrados de banquetas, señalamiento horizontal y vertical, 555 metros lineales de red de drenaje sanitario, 100 descargas sanitarias, alumbrado público que consta de 25 postes con luminarias de 100 watts, 432 metros lineales de red de agua entubada, 95 tomas domiciliarias y la red de alcantarillado pluvial, que beneficia a más de 13 mil 647 habitantes de manera directa.

Agradecimientos

Finalmente, las familias de la colonia Centro, expresaron que el edil Yamil Melgar, cumple con hechos los compromisos establecidos con los ciudadanos, impulsando obras que además de transformar la imagen urbana, permiten a las familias llegar con seguridad a sus hogares y centros de trabajo.

Al evento asistió el subsecretario de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Eduardo Echavarría Lara; los regidores Juan Carlos D’ Amiano Solis, Rosa Cortés Rueda, Adriana Blas Solís, Nancy López Sánchez, Emilio Orduña, entre otros invitados.