La mujer puede gobernar con mano suave, pero firme

Para la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, Albania González Pólito, el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum es un reflejo del fortalecimiento de las mujeres en la política y la gestión pública, donde han demostrado que pueden gobernar con mayor sensibilidad, pero con firmeza.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder con Ciro Castillo, señaló que la mandataria ha mostrado una visión transformadora con “lentes violeta”, es decir, que prioriza la igualdad de género y el apoyo a los sectores menos favorecidos.

Destacó que la presidenta, bajo su liderazgo, ha recuperado para México un papel relevante en la izquierda latinoamericana.

“Creo que lo que ella informó dice mucho de cómo las mujeres podemos gobernar, podemos transformar desde una perspectiva diferente, con mano suave, pero no quiere decir que no firme, y cambiar la realidad de millones de mexicanos.

La presidenta presentó un informe político, pero también de muchos resultados”, opinó la funcionaria estatal, para luego dar paso a los trabajos que se llevan a cabo en la Secretaría de Movilidad y Transporte que se ha sumado a prevenir la violencia hacia la mujer, la localización de personas desaparecidas, siempre cara a cara con el gremio transportista, por mucho tiempo estigmatizado y “golpeado”.

Capacitación a choferes

González Pólito explicó que como parte del plan estratégico “Prevenir para el Buen Vivir” impulsado por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, se han implementado jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a conductores de taxis y colectivos.

El objetivo es que identifiquen conductas constitutivas de acoso sexual, como piropos subidos de tono o toqueteos, y sepan evitar caer en ello, pero también cómo actuar para proteger a las usuarias y canalizar las denuncias.

Estas actividades se realizan en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y los centros LIBRE, y han sido bien recibidas por el gremio, que ha mostrado disposición para cambiar prácticas culturales arraigadas.

La secretaria destacó que los transportistas han adoptado el plan y han participado en la protección de mujeres y menores de edad. Muchas de estas pláticas se ofrecen en las paradas del transporte, donde también los usuarios pueden escuchar.

Campaña de localización

En colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda se han colocado calcas con códigos QR en el interior y exterior de las unidades de transporte público.

Al escanear el código, las personas pueden acceder a todas las fichas de búsqueda vigentes, lo que permite a conductores y usuarios colaborar en la localización de personas desaparecidas.

La secretaria señaló que esta iniciativa busca aprovechar la presencia de los transportistas en todos los rincones del estado para que puedan reportar avistamientos o señales que ayuden en los procesos de búsqueda, convirtiendo al sector en un aliado clave en esta labor humanitaria.

Pruebas

También informó que se están realizando pruebas con unidades de transporte eléctrico en colaboración con empresas nacionales y la Secretaría de Economía Federal, para evaluar su autonomía y rendimiento en las condiciones geográficas de Chiapas.

Aunque aún no hay unidades completamente eléctricas en operación, los transportistas han participado en ensayos con vehículos prestados para, quizá, posteriormente, se lleve a cabo un programa de este tipo.

González Pólito explicó que el objetivo es que una vez que se demuestre su viabilidad, se faciliten esquemas de adquisición conjunta entre el gobierno estatal y los concesionarios, apostando por la electromovilidad como una opción sustentable y con refacciones producidas en México.

Atención humanista

En la conversación la funcionaria destacó que la atención en la Secretaría se ha transformado con un enfoque humanista, donde se recibe a todos los transportistas sin distinción y se escuchan sus demandas.

Señaló que muchos concesionarios han entrado por primera vez a las oficinas y han sido atendidos personalmente, lo que ha mejorado la comunicación y ha evitado paros durante el sexenio.

Algunos transportistas de avanzada edad nunca habían visto cara a cara a una secretaria o secretario del transporte, contó a manera de anécdota.

La funcionaria, quien afirmó que no “suspira” por ningún cargo, resaltó que la instrucción del titular del poder Ejecutivo ha sido atender a todos y resolver problemas.

Este diálogo constante ha permitido construir acuerdos y avanzar en proyectos como el sistema integrado de transporte, siempre tomando en cuenta las propuestas del sector.