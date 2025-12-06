La navidad invade el parque 5 de Mayo

En una verdadera estación de la navidad se convirtió el parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez. Totalmente iluminado quedó al encender un mega árbol navideño, en medio de una villa y un nacimiento monumental, con un evento amenizado por la Orquesta de la Séptima Región Militar y otros grupos que alegraron la noche para decenas de familias.

Totalmente abarrotado lució el parque desde las 6 de la tarde, decenas de familias arribaron para disfrutar de la música de la orquesta, cantantes de opera y otros artistas locales, rodeados también de un bazar con emprendedores que ofrecen diversos productos.

Fue alrededor de las 7 de la noche cuando se encendió el gran árbol navideño, la villa, la casa de Santa, los renos, así como un gran nacimiento en tamaño real, que hacen del parque el lugar perfecto para visitar en familia y tomarse la foto del recuerdo.

El objetivo es recuperar y revivir los parques de la ciudad capital para brindar la ciudadanía zonas de esparcimiento, divertidas y seguras. Que las familias puedan salir y disfrutar de su ciudad, a la vez atraer al turismo, mostrar que Tuxtla Gutiérrez es segura para visitar.

En los alrededores del parque la afluencia vehicular se tornó lenta por una horas debido a las familias que seguían llegando para vivir la experiencia de la navidad, apreciar todos los atractivos instalados y tomar la foto a los niños y niñas con Santa y los renos.