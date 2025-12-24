La Navidad también se vive en los panteones

Un espacio peculiar son los panteones que, distantes de los rituales de la temporada de muertos, lucen adornados por familiares de difuntos que no los olvidan en las fiestas que conmemoran desde la visión judeocristiana el nacimiento del hijo de Dios, o la esperanza misma de una nueva esperanza.

Por ejemplo, en la zona metropolitana destaca el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez cuya afluencia de visitantes aumentó un 30 %, pues acuden a limpiar tumbas, lo mismo que a adornar o reflexionar, dijeron los administradores.

Es el caso de don José López, que acudió a visitar la tumba de su esposa, a dejarle rosas pues según el habitante de Tuxtla Gutiérrez y padre de hijos ahora adultos, es una manera de recordar a su esposa fallecida.

De esta manera la Navidad celebrada como el nacimiento del hijo del Dios católico representa para muchos chiapanecos la oportunidad para reiniciar los anhelos de un mejor provenir, que dicho sea es también la oportunidad de construir un mejor Chiapas.

Es de mencionar que somos un estado multicultural y no predominantemente católico por lo que existe un amplio mosaico de posibilidades y conmemoraciones.

Destacan los rituales y el sincretismo particularmente de comunidades indígenas que más que celebrar el nacimiento judeocristiano de Jesús honran los ciclos agrícolas

Estadística

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, el 53.9 % de los habitantes del estado se identifican como católicos, mientras que el 32.4 % profesan religiones protestantes o cristianas evangélicas.

Además, el 12.5 % de la población declara no tener afiliación religiosa. Estos porcentajes contrastan con los promedios nacionales, donde el 78 % de la población se sabe católica.