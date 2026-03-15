La necesidad y el hambre deben parar

Unas mil personas desde la Colonia Patria Nueva celebraron comiendo pollo con mole, el Primer Aniversario de los Comedores del Humanismo, que ha beneficiado a más de 50 mil personas, entregando casi medio millón de comidas calientes en la capital del estado.

El evento fue encabezado por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar y Paco Chacón, el titular de la Secretaría del Humanismo y según las palabras del mandatario estatal, su representante personal para Tuxtla Gutiérrez.

Al respecto, el gobernador Eduardo Ramírez, dijo que esta estrategia ha crecido generando que se sumen otros programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Panorama

“Hace un año inauguramos este gran programa que nació porque me di cuenta que las urgencias de Chiapas son grandes, no solo en los municipios lejanos, también en la capital, en los hospitales y en lugares donde la necesidad es grande y el hambre debe parar”, dijo.

En este marco, el mandatario anunció que recientemente visitó de sorpresa un hospital donde dio la instrucción que los enfermos sean atendidos de forma correcta.

“El 85 por ciento del abasto de medicinas en la capital está resuelto, pero buscaremos que sea llevado a todo el estado atendido”, dijo, también mencionó que hará frente a la mafia de las farmacéuticas que vendían medicinas innecesarias y querían forzar compras.

Agregó que ampliarán acciones en la Sierra o regiones marginadas, porque, comentó, que estas acciones “apenas son lo que merecen estos pueblos olvidados”.

Paco Chacón aplaudió estas acciones y dijo que los comedores además de ofrecer alimento construyen comunidad, esto genera unidad entre las sociedades y se cumple una visión humanista.

Agradeció al gobernador y a la señora Sofía Abarca, que han impulsado este proyecto que crece cada vez a más rincones de Chiapas.

El programa cuenta con seis comedores fijos en las colonias: Patria Nueva, CCI, El Jobo, Copoya, 6 de Junio y Linda Vista Shanká.

Además de cuatro comedores móviles; uno recorre hospitales y tres visitan diferentes colonias toda la semana.

Este programa no solo combate el hambre, sino también fortalece la economía familiar, contribuyendo también a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales a grupos de atención prioritaria mediante acciones de orientación nutricional que les permita disminuir su condición de vulnerabilidad.

Al evento participaron comités humanistas de colonias como: Shanká, Jobo, Patria Nueva, 6 de Julio, entre otras que comieron junto a sus autoridades y agradecieron los programas de apoyo que les permiten tener mejores condiciones de vida.